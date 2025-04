Nálada podnikateľov v Nemecku sa v apríli nečakane zlepšila

Mníchov 24. apríla (TASR) - Dôvera nemeckých podnikateľov v domácu ekonomiku sa tento mesiac nečakane zvýšila. Rast zaznamenala napriek tomu, že očakávania firiem do budúcnosti sú o niečo pesimistickejšie, keďže nevedia odhadnúť, ako sa na ekonomike a ich biznise odrazí zmena obchodnej politiky USA. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.



Index podnikateľskej klímy v Nemecku podľa údajov Ifo vzrástol v apríli na 86,9 bodu z marcovej hodnoty 86,7 bodu. Údaje tak výrazne prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s prudkým poklesom nálady podnikateľov a indexom na úrovni 85,2 bodu.



Za nečakaným zlepšením nálady je najmä hodnotenie súčasnej situácie. Príslušný čiastkový index vzrástol z 85,7 bodu v marci na 86,4 bodu, uviedol Ifo, ktorý prieskum uskutočnil na vzorke približne 9000 podnikov.



Naopak, očakávania do budúcnosti sú pesimistickejšie. Čiastkový index dosiahol 87,4 bodu, zatiaľ čo v marci predstavoval 87,7 bodu. Výsledok však napriek tomu nie je zlý, keďže analytici počítali s výraznejším poklesom príslušného indexu, a to až na 85 bodov.