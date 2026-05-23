Nálada poľských podnikateľov sa v máji zlepšila
Index podnikateľskej dôvery v Poľsku dosiahol v máji -4,1 bodu oproti -4,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Varšava 23. mája (TASR) - Nálada poľských podnikateľov sa v máji zlepšila, aj keď v sektore naďalej prevažuje pesimizmus. Najnovšie údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnila tlačová agentúra DPA.
Index podnikateľskej dôvery v Poľsku dosiahol v máji -4,1 bodu oproti -4,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Ešte výraznejšie sa nálada zlepšila oproti aprílu minulého roka, v ktorom index dosiahol -9,2 bodu. Index však ďalej zostáva v negatívnom pásme, čo znamená, že napriek zlepšeniu pretrváva v poľskom podnikateľskom sektore pesimizmus.
K zlepšeniu nálady prispel najmä segment hotelov a reštaurácií, dôvera v ekonomiku sa však zlepšila aj v oblasti dopravy a skladovania, ako aj v stavebníctve. Čiastkový index dôvery v oblasti hotelov a reštaurácií sa zvýšil z 10,2 na 14,7 bodu, v prípade dopravy a skladovania z -5,6 na -1,4 bodu a v stavebníctve z aprílovej hodnoty -4,2 bodu na májových -3,7 bodu.
Naopak, nálada klesla vo finančnom a poisťovacom sektore. Príslušný čiastkový index dosiahol 26,6 bodu, zatiaľ čo pred mesiacom predstavoval 29,3 bodu.
