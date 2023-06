Nálada sa v malých podnikoch v USA v máji mierne zotavila

Washington 13. júna (TASR) - Potom, ako v apríli klesla na viac než 10-ročné minimum, sa nálada v malých podnikoch v Spojených štátoch v máji mierne zotavila. Aj naďalej sa však nachádza hlboko pod zhruba polstoročným priemerom. Poukázal na to v utorok zverejnený prieskum Národnej federácie nezávislých podnikateľov (NFIB). Federácia však upozornila, že stále pretrvávajú obavy, čo sa týka vyhliadok ekonomiky a miery inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index optimizmu malých podnikov NFIB sa v máji zvýšil o 0,4 bodu na 89,4 bodu. Aprílová hodnota indexu 89 bodov bola najnižšia od januára 2013. Napriek čiastočnému zvýšeniu však index už 17. mesiac v rade zostal pod 49-ročným priemerom, ktorý predstavuje hodnota 98 bodov.



Podiel firiem, ktoré za svoj hlavný problém označili infláciu, dosiahol 25 %. To je o dva percentuálne body viac než v apríli. Na druhej strane je to o 12 percentuálnych bodov menej než v júli minulého roka, keď tento ukazovateľ dosiahol najvyššiu hodnotu od 4. štvrťroka 1979.



Prieskum NFIB okrem toho ukázal, že 44 % vlastníkov menších firiem uviedlo problémy pri obsadzovaní voľných pracovných pozícií. V porovnaní s aprílom ich podiel klesol o jeden percentuálny bod.