Nálada slovenských ekonómov sa v decembri otočila, IES vzrástol

Bratislava 14. januára (TASR) – Trend v nálade slovenských ekonómov sa v decembri 2021 otočil, index ekonomického sentimentu (IES) po sedemmesačnom poklese prudko poskočil. Z novembrových -37 bodov vzrástol na – 6 bodov. Poukázala na to spoločnosť CFA Society Slovakia.



Index tak mal v decembri najvyššiu hodnotu od augusta 2021. "Hlavnou príčinou je zmena očakávaní ohľadom vývoja pandémie. V porovnaní s predošlým mesiacom klesol podiel respondentov očakávajúcich sprísnenie opatrení zo 69 % na 44 %, naopak, podiel respondentov očakávajúcich uvoľnenie vzrástol zo 17 % na 27 %," podotkla spoločnosť.



Stále však medzi ekonómami prevládajú negatívne očakávania. Okrem pandémie drží index v mínuse aj inflácia (uviedlo to 40 % respondentov) a problémy s dodávkami tovarov (30 %). "Index aktuálneho stavu ekonomiky klesol z -5 bodov na -8 bodov, čo predstavuje najnižšiu úroveň od marca," skonštatovala spoločnosť s tým, že pri vývoji vo svete sú však respondenti optimistickejší. Indexy očakávaní pre eurozónu a USA sa totiž vrátili po štyroch mesiacoch do kladných čísiel.



"Očakávania vývoja na akciových trhoch ostávajú podobne ako v predošlých troch mesiacoch jemne pozitívne – pre americké akcie dosiahol index očakávaného vývoja v najbližších šiestich mesiacoch 19 bodov a pre európske 17 bodov, čo je mierne viac ako pred mesiacom," dodala spoločnosť.



Podobne vníma stagnáciu aj pri očakávaniach vývoja na dlhopisových trhoch, kde sú indexy vysoko v pluse, čo podľa ekonómov naznačuje očakávania rastu výnosov z dlhopisov. V decembri dosiahol index očakávaného vývoja výnosov 45 bodov pre Slovensko, 55 bodov pre Nemecko a 63 bodov pre USA.