Nálada slovenských podnikateľov sa v júli mierne zhoršila

Bratislava 30. júla (TASR) - Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v júli mierne zhoršila. Hodnota indikátora ekonomického sentimentu (IES) medzimesačne klesla o 2,6 bodu na úroveň 104,5. Medziročne bola ekonomická nálada optimistickejšia o 10,2 bodu, za dlhodobým priemerom zaostávala len o 0,9 bodu. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Spotrebitelia očakávajú priaznivejší vývoj financií v ich domácnostiach, ako aj vývoj nezamestnanosti. Podnikatelia boli opatrnejší, zhoršila sa nálada v službách, v obchode a po štyroch mesiacoch aj v priemysle. Optimistickejší boli len podnikatelia v stavebníctve.



Indikátor dôvery v priemysle v júli poklesol o 1,7 bodu na hodnotu 2,3. Jeho vývoj ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace, a to hlavne v chemickom priemysle, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii a vo výrobe potravín.



Indikátor dôvery v službách v júli klesol o 6,7 bodu na hodnotu 7. Zhoršili sa hodnotenia podnikateľskej situácie, hlavne v ubytovacích a stravovacích službách, ale aj dopytu v posledných troch mesiacoch, a to predovšetkým v informáciách a komunikácii.



Atmosféra medzi slovenskými spotrebiteľmi sa po minulomesačnom zhoršení podľa ŠÚ SR opäť mierne zlepšila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 1,1 bodu na úroveň -9,6. Aktuálna hodnota prevyšuje dlhodobý priemer o 10,6 bodu.



Spotrebitelia boli optimistickejší pri troch zo štyroch zložiek indikátora. Priaznivejší očakávajú hlavne vývoj financií v ich domácnostiach. Optimistickí boli predovšetkým pri očakávaných úsporách, ale aj pri hodnotení celkovej finančnej situácie. Zároveň veria v pozitívnejší vývoj nezamestnanosti. Pesimizmus prejavili pri hodnotení vývoja celkovej hospodárskej situácie.



Indikátor dôvery v obchode v júli klesol oproti júnu o 4 body na hodnotu 6. Respondenti hodnotili negatívne súčasný trend podnikateľských aktivít a očakávajú pokles počtu zamestnancov. Negatívne hodnotenia podnikateľskej aktivity prevládali najmä v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach a v oprave a údržbe motorových vozidiel. Zníženie počtu zamestnancov plánujú hlavne v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.



V júli indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 2 body na -8,5, a to vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich inžinierske stavby.