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Nálada slovenských spotrebiteľov sa v októbri medzimesačne zlepšila
Pri hodnotení nálady spotrebiteľov boli v októbri v porovnaní so septembrom respondenti optimistickejší v 8 z 11 mesačne sledovaných sezónne očistených ukazovateľov.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Nálada slovenských spotrebiteľov sa v októbri 2026 medzimesačne zlepšila a dosiahla najpriaznivejšiu úroveň od marca 2025. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery sa medzimesačne zvýšil o 3,6 bodu na hodnotu -22,1. Počas predchádzajúcich 13 mesiacov sa jeho hodnota pohybovala v rozpätí od -22,1 až po -28,3 bodu. V medziročnom porovnaní sa spotrebiteľská dôvera zvýšila o 0,7 bodu. Napriek tomu zostala o 2,2 bodu pod svojím dlhodobým priemerom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pri hodnotení nálady spotrebiteľov boli v októbri v porovnaní so septembrom respondenti optimistickejší v 8 z 11 mesačne sledovaných sezónne očistených ukazovateľov. Pri zvyšných troch zostali ich hodnotenia približne na rovnakej úrovni ako v septembri. Najvýraznejšie sa zlepšilo vnímanie budúceho vývoja nezamestnanosti, a to o 6,3 bodu. Priaznivejšie boli aj očakávania týkajúce sa celkovej hospodárskej situácie (o 3,8 bodu), finančnej situácie ich domácností (o 2,9 bodu), ako aj očakávaných úspor (o 1,4 bodu).
Podľa spotrebiteľského barometra odkladať si časť príjmov dokázalo v októbri 2026 46 % domácností. Za posledných 13 mesiacov to bolo približne 43 - 49 % domácností. Naopak, 12 - 16 % domácností uvádzalo, že nedokázalo sporiť a muselo siahnuť na úspory alebo žiť na dlh. Vyrovnaný rozpočet, teda „život od výplaty k výplate“ uvádzalo 35 - 40 % domácností.
Pri dvoch štvrťročne sledovaných ukazovateľoch sa nálada zhoršila. Menej domácností v nasledujúcich 12 mesiacoch plánovalo stavebné úpravy bývania (o 1,7 bodu), ako aj stavbu alebo kúpu domu, bytu, chaty či chalupy (o 0,8 bodu).
Podľa metodiky Európskej komisie dosiahol v októbri 2026 indikátor spotrebiteľskej dôvery v SR (po sezónnej úprave) hodnotu -20,4. Rozdiel oproti národnému výpočtu, ktorý bol na úrovni -22,1 bodu, vyplýva z odlišnej metodiky a úpravy časového radu o sezónne vplyvy.
Indikátor spotrebiteľskej dôvery na Slovensku bol v októbri o 3,1 bodu horší ako priemerná hodnota za Európsku úniu. Priemer za EÚ dosiahol -17,3 bodu a oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zhoršil o 1,2 bodu. Spomedzi členských krajín EÚ boli najpesimistickejší spotrebitelia v Grécku (-48,9), Rumunsku (-33,2) a Bulharsku (-29,1).
Pri hodnotení nálady spotrebiteľov boli v októbri v porovnaní so septembrom respondenti optimistickejší v 8 z 11 mesačne sledovaných sezónne očistených ukazovateľov. Pri zvyšných troch zostali ich hodnotenia približne na rovnakej úrovni ako v septembri. Najvýraznejšie sa zlepšilo vnímanie budúceho vývoja nezamestnanosti, a to o 6,3 bodu. Priaznivejšie boli aj očakávania týkajúce sa celkovej hospodárskej situácie (o 3,8 bodu), finančnej situácie ich domácností (o 2,9 bodu), ako aj očakávaných úspor (o 1,4 bodu).
Podľa spotrebiteľského barometra odkladať si časť príjmov dokázalo v októbri 2026 46 % domácností. Za posledných 13 mesiacov to bolo približne 43 - 49 % domácností. Naopak, 12 - 16 % domácností uvádzalo, že nedokázalo sporiť a muselo siahnuť na úspory alebo žiť na dlh. Vyrovnaný rozpočet, teda „život od výplaty k výplate“ uvádzalo 35 - 40 % domácností.
Pri dvoch štvrťročne sledovaných ukazovateľoch sa nálada zhoršila. Menej domácností v nasledujúcich 12 mesiacoch plánovalo stavebné úpravy bývania (o 1,7 bodu), ako aj stavbu alebo kúpu domu, bytu, chaty či chalupy (o 0,8 bodu).
Podľa metodiky Európskej komisie dosiahol v októbri 2026 indikátor spotrebiteľskej dôvery v SR (po sezónnej úprave) hodnotu -20,4. Rozdiel oproti národnému výpočtu, ktorý bol na úrovni -22,1 bodu, vyplýva z odlišnej metodiky a úpravy časového radu o sezónne vplyvy.
Indikátor spotrebiteľskej dôvery na Slovensku bol v októbri o 3,1 bodu horší ako priemerná hodnota za Európsku úniu. Priemer za EÚ dosiahol -17,3 bodu a oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zhoršil o 1,2 bodu. Spomedzi členských krajín EÚ boli najpesimistickejší spotrebitelia v Grécku (-48,9), Rumunsku (-33,2) a Bulharsku (-29,1).