Nálada spotrebiteľov a podnikateľov vo Fínsku sa zlepšila

Helsinki 27. januára (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov aj podnikateľov sa na začiatku tohto roka mierne zlepšila, stále však zotrváva hlboko pod dlhodobým priemerom. Poukázali na to separátne údaje fínskeho štatistického úradu a Konfederácie fínskeho priemyslu, ktoré zverejnil portál RTTNews.



Podľa údajov fínskych štatistikov, ktorí uskutočnili prieskum v období od 1. do 16. januára na vzorke 1238 ľudí, dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v januári -8,4 bodu oproti -8,6 bodu v decembri. Napriek zlepšeniu je však index stále hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota -2,6 bodu. Fíni sú naďalej do veľkej miery pesimistickí, čo sa týka hodnotenia ich terajšej situácie, ako aj očakávaní vývoja ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch.



Separátne údaje zverejnila Konfederácia fínskeho priemyslu. Podľa výsledkov jej prieskumu dosiahol index podnikateľskej dôvery v januári -7 bodov, zatiaľ čo v decembri to bolo -9 bodov. Aj v tomto prípade však index zotrváva hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota 0 bodov.



Pod rast celkového indexu sa podpísal najmä sektor stavebníctva, v rámci ktorého sa nálada zlepšila. Naopak, mierne sa zhoršila v oblasti maloobchodu. V oblasti služieb zotrval index na nezmenenej úrovni.