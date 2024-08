Nálada spotrebiteľov bola v auguste najhoršia za posledný polrok

Bratislava 28. augusta (TASR) - Nálada slovenských spotrebiteľov bola v auguste 2024 najhoršia za posledný polrok. Spotrebitelia sa obávajú predovšetkým vývoja nezamestnanosti, ale aj celkovej hospodárskej situácie. Pesimistickejšie vidia aj vývoj financií v ich domácnostiach. Medzi podnikateľmi sa nálada zhoršila v stavebníctve a v službách, podnikatelia v priemysle a obchode boli mierne optimistickejší. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Napriek pesimizmu slovenských spotrebiteľov sa celkový indikátor ekonomického sentimentu (IES) oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil len nepatrne, o 0,1 bodu na úroveň 104,4. Zhoršili sa hodnotenia troch z piatich jeho zložiek.



Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v auguste vzrástol o 1,7 bodu na hodnotu 4. Vývoj indikátora ovplyvnil rast očakávanej produkcie, a to najmä v chemickom priemysle, vo výrobe dopravných prostriedkov a elektrických zariadení.



Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste klesol o 1,3 bodu na hodnotu 5,7. Pokles zaznamenala podnikateľská situácia, a to predovšetkým v informáciách a komunikácii.



Nálada slovenských spotrebiteľov sa v auguste zhoršila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil o 1,9 bodu na úroveň -11,5. Jeho hodnota bola najnižšia za posledný polrok, naďalej však prevyšuje dlhodobý priemer, aktuálne o 8,7 bodu.



Spotrebitelia boli pesimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Negatívnejšie vnímajú najmä vývoj nezamestnanosti, obavy však prejavili aj pri hodnotení vývoja celkovej hospodárskej situácie. Pesimistickejšie vidia aj vývoj financií v ich domácnostiach, ako celkovej finančnej situácie, tak aj pri očakávaných úsporách.



Indikátor dôvery v obchode v auguste nepatrne stúpol oproti júlu o 0,7 bodu na hodnotu 6,7. Respondenti hodnotili pozitívne vývoj podnikateľských aktivít, a to ich súčasný trend, a zároveň očakávajú ich nárast aj v najbližších troch mesiacoch. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) doterajšieho vývoja podnikateľských aktivít prevládali najmä v oprave a údržbe motorových vozidiel a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach. Optimistické názory na nastávajúci vývoj prevládali najviac medzi respondentmi v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel.



V auguste sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1,5 bodu na -10 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti predovšetkým v podnikoch realizujúcich inžinierske stavby.