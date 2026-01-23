< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov USA vzrástla na najvyššiu úroveň za päť mesiacov
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity sa v januári zvýšil na 56,4 bodu z decembrovej úrovne 52,9 bodu.
Autor TASR
Washington 23. januára (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa zlepšila aj na začiatku tohto roka, pričom rozsah zlepšenia bol výraznejší, než uvádzal predbežný odhad. Revidované údaje zároveň predstavujú najvyššiu dôveru amerických spotrebiteľov v ekonomiku za päť mesiacov. Ukázali to v piatok zverejnené konečné výsledky prieskumu University of Michigan. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity sa v januári zvýšil na 56,4 bodu z decembrovej úrovne 52,9 bodu. Predbežný odhad zo začiatku mesiaca uvádzal index na úrovni 54 bodov. Znamená to rast nálady druhý mesiac v rade a najvyššiu hodnotu indexu od augusta minulého roka, v ktorom dosiahol 58,2 bodu.
Pod vývoj hlavného indexu sa podpísali ako čiastkový index súčasných ekonomických podmienok, tak aj čiastkový index spotrebiteľských očakávaní. V prvom prípade vzrástol index na 55,4 bodu z decembrovej hodnoty 50,4 bodu a v druhom prípade na 57 bodov z 54,6 bodu.
