< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v Belgicku vzrástla na viac než 4-ročné maximum
Najvýraznejšie zlepšenie zaznamenal čiastkový index očakávaní úspor v nasledujúcom roku. Ten vzrástol v novembri na 26 bodov z 23 bodov v októbri. Je to najvyššia hodnota indexu v tomto roku.
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Nálada belgických spotrebiteľov v novembri vzrástla, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za viac než štyri roky. Uviedla to tento týždeň belgická centrálna banka, ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.
Podľa Národnej banky Belgicka dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v novembri 2 body. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenal nula bodov. Novembrová hodnota indexu je tak najvyššia od októbra 2021, v ktorom dosiahla 4 body.
Pod výrazné zlepšenie hlavného indexu spotrebiteľskej dôvery sa podpísali všetky čiastkové indikátory. Čiastkový index odrážajúci celkovú ekonomickú situáciu v krajine vzrástol na -26 bodov z -27 bodov a podindex poukazujúci na finančnú situáciu domácnosti sa posunul z -2 bodov na nulu.
Najvýraznejšie zlepšenie zaznamenal čiastkový index očakávaní úspor v nasledujúcom roku. Ten vzrástol v novembri na 26 bodov z 23 bodov v októbri. Je to najvyššia hodnota indexu v tomto roku.
Podľa Národnej banky Belgicka dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v novembri 2 body. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenal nula bodov. Novembrová hodnota indexu je tak najvyššia od októbra 2021, v ktorom dosiahla 4 body.
Pod výrazné zlepšenie hlavného indexu spotrebiteľskej dôvery sa podpísali všetky čiastkové indikátory. Čiastkový index odrážajúci celkovú ekonomickú situáciu v krajine vzrástol na -26 bodov z -27 bodov a podindex poukazujúci na finančnú situáciu domácnosti sa posunul z -2 bodov na nulu.
Najvýraznejšie zlepšenie zaznamenal čiastkový index očakávaní úspor v nasledujúcom roku. Ten vzrástol v novembri na 26 bodov z 23 bodov v októbri. Je to najvyššia hodnota indexu v tomto roku.