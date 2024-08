Nálada spotrebiteľov v Británii sa udržala na takmer trojročnom maxime

Londýn 23. augusta (TASR) - Nálada britských spotrebiteľov sa v auguste udržala na takmer trojročnom maxime. Na vysokej úrovni ju drží najmä optimizmus, čo sa týka vývoja osobných financií a väčších nákupov. Poukázali na to v piatok zverejnené výsledky prieskumu spotrebiteľskej dôvery inštitútu GfK, ktoré priniesla agentúra Reuters.



Index spotrebiteľskej dôvery GfK dosiahol v auguste -13 bodov. To je rovnaká hodnota ako v júli a zároveň najvyššia hodnota od septembra 2021. Napriek tomu údaje zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s rastom indexu na -12 bodov.



Hlavný index spotrebiteľskej dôvery podporili najmä dva čiastkové indexy. Výrazne vzrástol podindex sledujúci ochotu na nákupy väčších položiek. Ten vzrástol na najvyššiu úroveň od januára 2022. Okrem toho sa zvýšil aj čiastkový index očakávaní vývoja osobných financií.



Podľa analytikov je za vyšším optimizmom spotrebiteľov najmä zníženie úrokových sadzieb v Británii na začiatku augusta. Bank of England (BoE) vtedy zredukovala hlavnú úrokovú sadzbu zo 16-ročného maxima 5,25 % na 5 %.



Na druhej strane, za hlasovalo z deväť členov menového výboru päť, čo znamená iba tesnú väčšinu a fakt, že členovia výboru sa stále rozchádzajú v názore, či sa inflačné tlaky dostatočne zmiernili. Guvernér BoE Andrew Bailey aj ďalší predstavitelia banky dali zároveň najavo, že s ďalším znižovaním sadzieb by mohli v nasledujúcom období počkať.



Aj investori majú pochybnosti, čo sa týka blížiaceho sa septembrového zasadnutia centrálnej banky. Predpoklad ďalšieho zníženia sadzieb stanovili na iba 30 %. Mnohí očakávajú, že BoE tento rok síce ešte raz zníži úrokové sadzby, počítajú však s tým, že to bude na zasadnutí v novembri.