Nálada spotrebiteľov v EÚ vzrástla vo februári na štvormesačné maximum

Brusel 20. februára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa vo februári výrazne zlepšila a zaznamenala najvyššiu úroveň za posledné štyri mesiace napriek rastúcemu riziku obchodnej vojny. Naďalej je však v negatívnom teritóriu, čo znamená, že medzi spotrebiteľmi pretrváva pesimizmus. Poukázali na to predbežné výsledky prieskumu Európskej komisie, ktoré zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu vzrástol vo februári na -13,6 bodu z januárovej hodnoty -14,2 bodu. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od októbra minulého roka, v ktorom dosiahol -12,5 bodu.



Okrem toho prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s miernejším zlepšením nálady spotrebiteľov v tomto mesiaci a indexom na úrovni -14 bodov.



Spotrebitelia očakávajú, že Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v redukcii úrokových sadzieb. Predpokladá sa, že banka zníži depozitnú sadzbu na každom z troch nasledujúcich zasadnutí, a to o 25 bázických bodov.



Aj v prípade celej Európskej únie sa nálada spotrebiteľov zlepšila. Príslušný index dosiahol -12,9 bodu, čo oproti januáru predstavuje zlepšenie o 0,4 bodu. Obidva indexy však naďalej zotrvávajú hlboko pod dlhodobým priemerom, dodala Európska komisia.



Prieskum sa uskutočnil v období od 1. do 19. februára, pričom zahrnoval všetky krajiny Európskej únie s výnimkou Írska a Španielska. Finálne údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery budú zverejnené 27. februára.