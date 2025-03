Nálada spotrebiteľov v eurozóne klesla v marci na trojmesačné minimum

Brusel 21. marca (TASR) - Pesimizmus medzi spotrebiteľmi v eurozóne sa tento mesiac zvýšil a dosiahol najvyššiu úroveň za posledné tri mesiace. Uviedla to v piatok Európska komisia, ktorá zverejnila predbežné údaje. Informoval tom portál RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu klesol v marci na -14,5 bodu oproti februárovej hodnote -13,6 bodu. Je to najnižšia hodnota od decembra minulého roka a nižšia aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí, naopak, počítali so zlepšením nálady a indexom na úrovni -13 bodov.



Aj v prípade celej Európskej únie sa nálada zhoršila, a to na najnižšiu úroveň za viac než rok. Zatiaľ čo vo februári dosiahol index spotrebiteľskej dôvery pre EÚ -12,9 bodu, v marci predstavoval -13,9 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od februára 2024.



"Index spotrebiteľskej dôvery sa tak ešte viac vzdialil od svojho dlhodobého priemeru," dodala EK, ktorá výsledky zverejnila na základe prieskumu uskutočneného 1. až 20. marca. Konečné údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery budú známe 28. marca.