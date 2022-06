Nálada spotrebiteľov v eurozóne klesla na viac než 2-ročné minimum

Brusel 23. júna (TASR) - Po miernom zlepšení v predchádzajúcom mesiaci zaznamenala nálada spotrebiteľov v eurozóne v júni nečakaný pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za viac než dva roky. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews, ktorý zverejnil predbežné údaje Európskej komisie.



Podľa prieskumu EK klesol index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne tento mesiac na -23,6 bodu z májovej hodnoty -21,1 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od apríla 2020, keď náladu v eurozóne ovplyvňoval nástup pandémie nového koronavírusu.



Výsledok je výrazne horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so zlepšením spotrebiteľskej nálady a indexom na úrovni -20,5 bodu.



Pokles zaznamenala spotrebiteľská nálada aj v celej Európskej únii. Príslušný index klesol v júni na -24 bodov z májovej úrovne -22,2 bodu.



Obidva indikátory spotrebiteľskej dôvery sa nachádzajú hlboko pod dlhodobým priemerom. V prípade eurozóny predstavuje -11 bodov a v prípade Európskej únie -10,6 bodu. Zároveň sa priblížil k historickému minimu z apríla 2020. Konečné údaje prieskumu, ktorý sa uskutočnil v období od 1. do 21. júna, budú zverejnené 29. júna.