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Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa opätovne zlepšila
Napriek tomu nedosiahla úroveň, s akou počítali ekonómovia.
Autor TASR
Brusel 23. júna (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne pokračovala v júni v raste, druhý mesiac po sebe. Napriek tomu nedosiahla úroveň, s akou počítali ekonómovia. Poukázal na to predbežný odhad, ktorý zverejnila Európska komisia. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne dosiahol v júni -17,7 bodu. V máji predstavoval -19 bodov. To je výrazné zlepšenie spotrebiteľskej nálady, ekonómovia však očakávali ešte lepšie údaje a index na úrovni -17,5 bodu.
Nálada spotrebiteľov sa zlepšila aj v celej Európskej únii. Príslušný index dosiahol -17 bodov, čo oproti máju predstavuje zlepšenie o 1,2 bodu.
K zvýšeniu nálady spotrebiteľov došlo po poklese cien ropy v ostatných týždňoch, aj keď tie zostávajú stále o niečo vyššie, než boli pred útokom USA a Izraela na Irán koncom februára. Na druhej strane, aj napriek zlepšeniu dôvery spotrebiteľov v ekonomiku eurozóny a celej EÚ zostávajú indexy hlboko po dlhodobým priemerom.
Výrazne nižšie sú aj v porovnaní s ich hodnotou spred vojny na Blízkom východe. Vo februári dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne aj EÚ oproti súčasnej úrovni hodnotu o viac než päť bodov vyššiu.
Index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne dosiahol v júni -17,7 bodu. V máji predstavoval -19 bodov. To je výrazné zlepšenie spotrebiteľskej nálady, ekonómovia však očakávali ešte lepšie údaje a index na úrovni -17,5 bodu.
Nálada spotrebiteľov sa zlepšila aj v celej Európskej únii. Príslušný index dosiahol -17 bodov, čo oproti máju predstavuje zlepšenie o 1,2 bodu.
K zvýšeniu nálady spotrebiteľov došlo po poklese cien ropy v ostatných týždňoch, aj keď tie zostávajú stále o niečo vyššie, než boli pred útokom USA a Izraela na Irán koncom februára. Na druhej strane, aj napriek zlepšeniu dôvery spotrebiteľov v ekonomiku eurozóny a celej EÚ zostávajú indexy hlboko po dlhodobým priemerom.
Výrazne nižšie sú aj v porovnaní s ich hodnotou spred vojny na Blízkom východe. Vo februári dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne aj EÚ oproti súčasnej úrovni hodnotu o viac než päť bodov vyššiu.