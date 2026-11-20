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Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v novembri nečakane zlepšila
Nálada spotrebiteľov v celej Európskej únii (EÚ) sa takisto zlepšila. Príslušný index v novembri vzrástol o 0,8 bodu na -16,5 bodu.
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v novembri nečakane zlepšila, ukázali predbežné údaje Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu stúpol o jeden bod na -16,9 bodu z októbrových -17,9 bodu, uviedla EK vo svojom rýchlom odhade. Ekonómovia počítali s poklesom indexu na -18 bodov.
Nálada spotrebiteľov v celej Európskej únii (EÚ) sa takisto zlepšila. Príslušný index v novembri vzrástol o 0,8 bodu na -16,5 bodu.
Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu stúpol o jeden bod na -16,9 bodu z októbrových -17,9 bodu, uviedla EK vo svojom rýchlom odhade. Ekonómovia počítali s poklesom indexu na -18 bodov.
Nálada spotrebiteľov v celej Európskej únii (EÚ) sa takisto zlepšila. Príslušný index v novembri vzrástol o 0,8 bodu na -16,5 bodu.