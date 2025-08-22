< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v auguste zhoršila
Autor TASR
Brusel 22. augusta (TASR) - Po výraznom zlepšení v mesiaci júl sa nálada spotrebiteľov v eurozóne tento mesiac zhoršila, pričom rozsah poklesu bol výraznejší, než sa predpokladalo. Poukázali na to predbežné údaje Európskej komisie, ktoré zverejnil portál RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu klesol na -15,5 bodu z -14,7 bodu v júli. Údaj za august je najhorší od apríla tohto roka, keď index predstavoval -16,6 bodu. Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s poklesom indexu iba na -14,9 bodu.
Pokles spotrebiteľskej nálady zaznamenala aj celá Európska únia. V tomto prípade index dosiahol -14,8 bodu, čo v porovnaní s júlom znamená zníženie o 0,3 percentuálneho bodu. Index spotrebiteľskej dôvery sa tak v obidvoch prípadoch drží naďalej hlboko pod dlhodobým priemerom, uviedla Európska komisia.
Prieskum sa uskutočnil v období od 1. do 20. augusta. Konečné údaje budú zverejnené 28. augusta.
