Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v auguste zhoršila

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu klesol na -15,5 bodu z -14,7 bodu v júli.

Autor TASR
Brusel 22. augusta (TASR) - Po výraznom zlepšení v mesiaci júl sa nálada spotrebiteľov v eurozóne tento mesiac zhoršila, pričom rozsah poklesu bol výraznejší, než sa predpokladalo. Poukázali na to predbežné údaje Európskej komisie, ktoré zverejnil portál RTTNews.

Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu klesol na -15,5 bodu z -14,7 bodu v júli. Údaj za august je najhorší od apríla tohto roka, keď index predstavoval -16,6 bodu. Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s poklesom indexu iba na -14,9 bodu.

Pokles spotrebiteľskej nálady zaznamenala aj celá Európska únia. V tomto prípade index dosiahol -14,8 bodu, čo v porovnaní s júlom znamená zníženie o 0,3 percentuálneho bodu. Index spotrebiteľskej dôvery sa tak v obidvoch prípadoch drží naďalej hlboko pod dlhodobým priemerom, uviedla Európska komisia.

Prieskum sa uskutočnil v období od 1. do 20. augusta. Konečné údaje budú zverejnené 28. augusta.
