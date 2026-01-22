< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v januári zlepšila na ročné maximum
Na druhej strane, napriek zlepšeniu nálady zotrvávajú príslušné indexy v obidvoch prípadoch naďalej pod dlhodobým priemerom.
Autor TASR
Brusel 22. januára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v eurozóne zaznamenala na začiatku tohto roka rast, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za takmer rok. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje Európskej komisie, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu vzrástol v januári na -12,4 bodu oproti decembrovej revidovanej úrovni -13,2 bodu. Predbežný odhad na december stanovil index na -13,1 bodu. Januárová hodnota indexu je zároveň najlepšia od februára minulého roka, v ktorom index spotrebiteľskej dôvery dosiahol -12,3 bodu.
V rámci celej Európskej únie dosiahol index spotrebiteľskej dôvery -11,7 bodu, čo tiež predstavuje ako pri eurozóne zlepšenie o 0,8 percentuálneho bodu. Aj v tomto prípade to znamená najlepšiu náladu medzi spotrebiteľmi od februára minulého roka.
Na druhej strane, napriek zlepšeniu nálady zotrvávajú príslušné indexy v obidvoch prípadoch naďalej pod dlhodobým priemerom. Konečné údaje zverejní Európska komisia 29. januára.
