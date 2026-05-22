Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v máji zlepšila
Autor TASR
Brusel 22. mája (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v ekonomiku eurozóny sa po aprílovom prepade na viac než trojročné minimum tento mesiac zlepšila. Navyše, prekonala aj očakávania ekonómov. Poukázal na to predbežný odhad, ktorý zverejnila Európska komisia. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne dosiahol v máji -19 bodov. V apríli predstavoval -20,6 bodu, čo bola najnižšia hodnota indexu od decembra 2022. Údaj za máj je podstatne lepší aj oproti odhadom ekonómov, ktorí počítali s ďalším zhoršením spotrebiteľskej nálady. Predpokladali pokles indexu na -20,8 bodu.
Nálada spotrebiteľov sa zlepšila aj v rámci celej Európskej únie. Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol -18,2 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval -19,4 bodu.
Napriek zlepšeniu však indexy pre eurozónu aj celú Európsku úniu zotrvávajú hlboko pod ich dlhodobým priemerom. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá vyvoláva inflačné obavy a zvyšuje riziko rastu úrokových sadzieb.
