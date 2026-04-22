Nálada spotrebiteľov v Holandsku klesla na viac než trojročné minimum
Prudko sa zhoršilo hodnotenie ekonomickej klímy. Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie dosiahol v apríli -72 bodov, zatiaľ čo v marci predstavoval -54 bodov.
Autor TASR
Amsterdam 22. apríla (TASR) - Nálada holandských spotrebiteľov sa zhoršila aj tento mesiac, pričom klesla na najnižšiu úroveň za viac než tri roky. Holanďania negatívne hodnotia najmä ekonomickú klímu v krajine. Uviedol to v stredu holandský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery v Holandsku dosiahol v apríli -44 bodov oproti marcovej hodnote -30 bodov. To je najnižšia hodnota od februára 2023, v ktorom index dosiahol rovnako -44 bodov. Navyše, je to druhý najvýraznejší rozsah poklesu od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1986.
Prudko sa zhoršilo hodnotenie ekonomickej klímy. Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie dosiahol v apríli -72 bodov, zatiaľ čo v marci predstavoval -54 bodov. Klesla aj ochota nakupovať, pričom príslušný čiastkový index dosiahol -26 bodov oproti marcovej úrovni -15 bodov. Je to najprudší rozsah poklesu tohto čiastkového indexu od apríla 2020, čo naznačuje stále výraznejšiu neochotu spotrebiteľov robiť väčšie nákupy.
