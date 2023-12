Nálada spotrebiteľov v Nemecku sa v decembri zlepšila

Berlín 4. decembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Nemecku je v súčasnosti lepšia ako pred rokom. Ľudia opäť plánujú viac míňať a menej šetria, oznámilo v pondelok združenie nemeckého maloobchodu (HDE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Index dôvery založený na spotrebiteľských prieskumoch HDE vzrástol na ročné maximum. Napriek mnohým problémom, vrátane krízy na Blízkom východe, sú spotrebitelia pri pohľade do nadchádzajúcich týždňov oveľa optimistickejší ako v predchádzajúcich mesiacoch. Existuje preto šanca, že súkromná spotreba sa do konca tohto roka stabilizuje, uviedlo HDE. Napriek tomu však riziká pretrvávajú a napríklad rozpočtová kríza, ktorej v súčasnosti čelí nemecká vláda, by mohla opäť viesť k väčšej zdržanlivosti v spotrebiteľských výdavkoch, upozornilo združenie. Preto zatiaľ podľa HDE nie je isté, či aktuálne zlepšenie dôvery znamená aj obrat trendu.