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Nálada spotrebiteľov v Nemecku sa zlepšila
Zlepšili sa aj predpoklady Nemcov v súvislosti s vývojom ekonomiky.
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ekonomiku sa posilnila. Pomohlo tomu predovšetkým zlepšenie očakávaní v oblasti príjmov. Zlepšili sa aj predpoklady Nemcov v súvislosti s vývojom ekonomiky. Ukázal to prieskum spoločnosti GfK, ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery, ktorý GfK zostavuje, sa pre mesiac september zvýšila na -26,6 bodu z augustových -29,4 bodu. Ide o jeho najlepšiu úroveň od marca. Nenaplnili sa tak prognózy trhu, že index sa oslabí na -29,6 bodu.
Ukazovateľ očakávaní spotrebiteľov v otázke ich príjmov vzrástol o 16,2 bodu na 1,7 bodu, čiže najvyššie za šesť mesiacov. Indikátor očakávaného vývoja ekonomiky sa zvýšil už štvrtý mesiac v rade, tentoraz o 2,4 bodu na -3,9 bodu.
Ochota Nemcov nakupovať sa však nezmenila. Index, ktorý ju odzrkadľuje, je na úrovni -9,8 bodu, čiže už zhruba štyri roky zostáva v okolí hodnoty približne -10 bodov. Zmenšila sa snaha nemeckých spotrebiteľov sporiť a ukazovateľ, ktorý ju mapuje, klesol o 1,5 bodu na 15,5 bodu.
Hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery, ktorý GfK zostavuje, sa pre mesiac september zvýšila na -26,6 bodu z augustových -29,4 bodu. Ide o jeho najlepšiu úroveň od marca. Nenaplnili sa tak prognózy trhu, že index sa oslabí na -29,6 bodu.
Ukazovateľ očakávaní spotrebiteľov v otázke ich príjmov vzrástol o 16,2 bodu na 1,7 bodu, čiže najvyššie za šesť mesiacov. Indikátor očakávaného vývoja ekonomiky sa zvýšil už štvrtý mesiac v rade, tentoraz o 2,4 bodu na -3,9 bodu.
Ochota Nemcov nakupovať sa však nezmenila. Index, ktorý ju odzrkadľuje, je na úrovni -9,8 bodu, čiže už zhruba štyri roky zostáva v okolí hodnoty približne -10 bodov. Zmenšila sa snaha nemeckých spotrebiteľov sporiť a ukazovateľ, ktorý ju mapuje, klesol o 1,5 bodu na 15,5 bodu.