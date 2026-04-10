Nálada spotrebiteľov v USA je na rekordnom minime
Zároveň sa prudko zvýšili inflačné očakávania spotrebiteľov.
Autor TASR
Ann Arbor 10. apríla (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa výrazne zhoršila a klesla na rekordné minimum. Dôvodom sú obavy z nárastu cien energií a ďalších negatívnych dôsledkov konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ Michiganskej univerzity a CNBC.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity v apríli padol o 10,7 % na 47,6 bodu z marcových 53,3 bodu a dostal sa na najnižšiu úroveň od začiatku jeho zverejňovania.
Index hodnotenia aktuálnej situácie klesol na 50,1 bodu z 55,8 bodu a index očakávaní na 46,1 bodu z 51,7 bodu.
Zároveň sa prudko zvýšili inflačné očakávania spotrebiteľov. Jednoročné inflačné očakávania vyskočili na 4,8 % z 3,8 % v predchádzajúcom mesiaci. To bol ich najprudší nárast od apríla 2025. Päťročné inflačné očakávania stúpli na 3,4 % z 3,2 % a sú najvyššie od novembra 2025.
