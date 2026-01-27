< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA je najhoršia za takmer 11 rokov
Index spotrebiteľskej dôvery v januári klesol na 84,5 bodu z revidovaných 94,2 bodu (pôvodne 89,1 bodu) v decembri, uviedol inštitút Conference Board. Ekonómovia počítali s 90 bodmi.
Autor TASR
Washington 27. januára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v januári nečakane prepadla na najnižšiu úroveň za takmer 11 rokov. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery v januári klesol na 84,5 bodu z revidovaných 94,2 bodu (pôvodne 89,1 bodu) v decembri, uviedol inštitút Conference Board. Ekonómovia počítali s 90 bodmi.
„Dôvera sa v januári zrútila, keď sa prehĺbili obavy spotrebiteľov o súčasnú situáciu aj budúci vývoj,“ uviedla hlavná ekonómka Conference Board Dana M. Petersonová. Dodala, že všetkých päť zložiek indexu sa oslabilo, čím sa celkový ukazovateľ dostal na najnižšiu úroveň od mája 2014 (82,2 bodu), teda ešte nižšie než počas pandémie ochorenia COVID19.
Index hodnotenia súčasnej situácie, ktorý odráža vnímanie aktuálnych podmienok v ekonomike a na trhu práce, v januári klesol na 113,7 bodu z decembrových 123,6 bodu.
Index očakávaní, sledujúci krátkodobý výhľad príjmov, podnikania a trhu práce, sa prepadol na 65,1 bodu zo 74,6 bodu. Index očakávaní klesol hlboko pod hranicu 80 bodov, ktorá zvyčajne signalizuje blížiacu sa recesiu.
