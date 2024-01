Nálada spotrebiteľov v USA je najlepšia za viac ako dva roky

Ann Arbor 19. januára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v januári zvýšila výrazne prudšie, než sa očakávalo, a je najlepšia za viac ako dva roky, ukázal prieskum Michiganskej univerzity.



Index spotrebiteľskej dôvery podľa predbežných údajov v januári vyskočil na 78,8 bodu z decembrových 69,7 bodu, uviedla Michiganská univerzita. To je najviac od júla 2021, keď sa index dostal až na 81,2 bodu. Ekonómovia počítali so zvýšením len na 70 bodov.



Dôvodom zlepšenia nálady je presvedčenie spotrebiteľov, že inflácia sa ochladzuje, ako aj nárast príjmových očakávaní.



Šéfka oddelenia spotrebiteľských prieskumov Michiganskej univerzity Joanne Hsu upozornila na to, že index spotrebiteľskej dôvery počas uplynulých dvoch mesiacov stúpol celkovo o 29 %, čo bol jeho najprudší dvojmesačný nárast od roku 1991.



Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie v januári vyskočil na 83,3 bodu zo 73,3 bodu a index očakávaní na 75,9 bodu zo 67,4 bodu.



Jednoročné inflačné očakávania spotrebiteľov klesli na 2,9 % z 3,1 % v decembri a dostali sa na najnižšiu úroveň od decembra 2020. Päťročné inflačné očakávania sa znížili na 2,8 % z 2,9 %.