< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA klesla menej, ako sa predpokladalo
Index spotrebiteľskej dôvery sa v novembri znížil na 51 bodov z októbrových 53,6 bodu, uviedla Michiganská univerzita.
Autor TASR
Ann Arbor 21. novembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v novembri zhoršila o niečo menej, ako sa pôvodne odhadovalo. Jedným z dôvodov bolo aj ukončenie obmedzenia činnosti federálnej vlády (shutdown). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery sa v novembri znížil na 51 bodov z októbrových 53,6 bodu, uviedla Michiganská univerzita. Revidovala tak svoj predbežný odhad, ktorý počítal s pádom indexu až na 50,3 bodu. Ekonómovia očakávali revíziu len na 50,5 bodu.
Index však aj napriek prekvapivo výraznej revízii smerom nahor bol najnižší od júna 2022, keď sa dostal na rekordné minimum 50 bodov.
„Po ukončení federálneho shutdownu sa dôvera mierne zvýšila oproti hodnote z polovice mesiaca,“ uviedla šéfka oddelenia spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová. „Spotrebitelia sú však naďalej frustrovaní z pretrvávajúco vysokých cien a klesajúcich príjmov.“
Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie v novembri padol na rekordné minimum 51,1 bodu z 58,6 bodu v októbri, zatiaľ čo index očakávaní sa mierne zvýšil na 51 bodov z 50,3 bodu.
Jednoročné inflačné očakávania sa v novembri znížili na 4,5 % zo 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci, ale naďalej zostávajú výrazne nad januárovou úrovňou 3,3 %. Päťročné inflačné očakávania klesli na 3,4 % z 3,9 %.
Index spotrebiteľskej dôvery sa v novembri znížil na 51 bodov z októbrových 53,6 bodu, uviedla Michiganská univerzita. Revidovala tak svoj predbežný odhad, ktorý počítal s pádom indexu až na 50,3 bodu. Ekonómovia očakávali revíziu len na 50,5 bodu.
Index však aj napriek prekvapivo výraznej revízii smerom nahor bol najnižší od júna 2022, keď sa dostal na rekordné minimum 50 bodov.
„Po ukončení federálneho shutdownu sa dôvera mierne zvýšila oproti hodnote z polovice mesiaca,“ uviedla šéfka oddelenia spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová. „Spotrebitelia sú však naďalej frustrovaní z pretrvávajúco vysokých cien a klesajúcich príjmov.“
Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie v novembri padol na rekordné minimum 51,1 bodu z 58,6 bodu v októbri, zatiaľ čo index očakávaní sa mierne zvýšil na 51 bodov z 50,3 bodu.
Jednoročné inflačné očakávania sa v novembri znížili na 4,5 % zo 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci, ale naďalej zostávajú výrazne nad januárovou úrovňou 3,3 %. Päťročné inflačné očakávania klesli na 3,4 % z 3,9 %.