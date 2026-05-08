Nálada spotrebiteľov v USA klesla v máji na historické minimum
Index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan dosiahol v máji 48,2 bodu oproti aprílovej hodnote 49,8 bodu.
Autor TASR
Washington 8. mája (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov zaznamenala v máji nečakane prudký pokles, pričom sa dostala na historické minimum. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje Michiganskej univerzity. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan dosiahol v máji 48,2 bodu oproti aprílovej hodnote 49,8 bodu. Májová hodnota indexu je tak najnižšia od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1952.
Zároveň výrazne zaostala za očakávaniami ekonómov. Tí síce s poklesom nálady spotrebiteľov počítali, očakávali však, že pokles bude iba mierny a index klesne na 49,5 bodu, maximálne na 49,3 bodu.
Nálada Američanov sa zhoršila najmä v súvislosti so súčasnou situáciou. Príslušný čiastkový index klesol v máji oproti aprílu takmer o desatinu na 47,8 bodu, pod čo sa veľkou mierou podpísali vysoké ceny. Tie zvyšujú obavy z ďalšieho vývoja osobných financií spotrebiteľov a podmienok na nákup väčších položiek. Čo sa týka spotrebiteľských očakávaní, tie sa v máji zlepšili, avšak iba mierne.
