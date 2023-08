Nálada spotrebiteľov v USA sa mierne zhoršila

Washington 11. augusta (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa tento mesiac mierne zhoršila. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje Michiganskej univerzity. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, v auguste klesol na na 71,2 bodu zo 71,6 bodu v júli. Ekonómovia očakávali o niečo výraznejší pokles na 71 bodov. Júlová hodnota indexu bola najvyššia od septembra 2021.



Mierne klesol optimizmus Američanov pri pohľade do budúcnosti. Čiastkový index spotrebiteľských očakávaní sa znížil na 67,3 bodu z júlových 68,3 bodu.



Vedľajší index súčasných ekonomických podmienok naopak v auguste vzrástol na 77,4 bodu zo 76,6 bodu v júli a dostal sa najvyššie od októbra 2021.



Správa tiež ukázala pokračujúci pokles 1-ročných inflačných očakávaní, ktoré sa znížili na 3,3 % z júlových 3,4 %. Päťročné inflačné očakávania sa tiež znížili, a to na 2,9 % z 3 % v júli.