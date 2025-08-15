Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Ekonomika

Nálada spotrebiteľov v USA sa v auguste nečakane zhoršila

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Index spotrebiteľskej dôvery v auguste klesol na 58,6 bodu z júlových 61,7 bodu, uviedla Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom indexu na 62 bodov.

Autor TASR
Ann Arbor 15. augusta (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v auguste nečakane zhoršila. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Index spotrebiteľskej dôvery v auguste klesol na 58,6 bodu z júlových 61,7 bodu, uviedla Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom indexu na 62 bodov.

Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie padol na 60,9 bodu zo 68 bodov a index očakávaní sa znížil na 57,2 bodu z 57,7 bodu.

Jednoročné inflačné očakávania vzrástli na 4,9 % zo 4,5 % v júli. Päťročné inflačné očakávania stúpli na 3,9 % z 3,4 %.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške