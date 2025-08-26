< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA sa v auguste zhoršila
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board sa v auguste znížil o 1,3 bodu na 97,4 bodu z júlových 98,7 (revízia z 97,2) bodu. Ekonómovia počítali s poklesom až na 96,5 bodu.
Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v auguste zhoršila menej, než sa očakávalo. Nárast obáv týkajúcich sa dostupnosti pracovných miest totiž sčasti vykompenzovalo optimistickejšie hodnotenie aktuálnych a budúcich podnikateľských podmienok. TASR o tom informuje na základe správy inštitútu Conference Board.
Index hodnotenia súčasnej situácie, ktorý odzrkadľuje pohľad spotrebiteľov na aktuálnu situáciu v podnikaní a na trhu práce, klesol o 1,6 bodu na 131,2 bodu.
Index očakávaní založený na krátkodobom výhľade spotrebiteľov v oblasti príjmov, podnikania a podmienok na trhu práce sa znížil o 1,2 bodu na 74,8 bodu. Index očakávaní zostáva pod hranicou 80 bodov, čo zvyčajne signalizuje blížiacu sa recesiu.
