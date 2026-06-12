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< sekcia Ekonomika

Nálada spotrebiteľov v USA sa v júni zlepšila

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Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, vzrástol na 48,9 bodu z rekordného minima 44,8 bodu zaznamenaného v máji.

Autor TASR
Washington 12. júna (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa začiatkom júna zlepšila. Pokles cien benzínu priniesol domácnostiam určitú úľavu, hoci obavy z inflácie pretrvávali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na prieskum Michiganskej univerzity.

Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, vzrástol na 48,9 bodu z rekordného minima 44,8 bodu zaznamenaného v máji. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali, že ukazovateľ stúpne na 46 bodov.

„Spotrebitelia s nižšími príjmami vykazovali obzvlášť silný nárast dôvery, čo súvisí s tým, že benzín tvorí väčšiu časť ich rozpočtu,“ uviedla Joanne Hsu, vedúca oddelenia spotrebiteľských prieskumov. „Spotrebitelia sa naďalej zameriavajú na každodenné problémy. Nedávny nárast inflácie im robí starosti a obávajú sa, že vyššia inflácia by mohla pretrvať, najmä v krátkodobom horizonte,“ dodala.
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