Nálada spotrebiteľov v USA sa v októbri výraznejšie nezmenila
Autor TASR
Washington 28. októbra (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa v októbri výraznejšie nezmenila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board klesol v októbri o jeden bod na 94,6 bodu z revidovanej septembrovej hodnoty 95,6 bodu. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali pokles indexu na 93,2 bodu z pôvodne uvádzanej septembrovej hodnoty 94,2 bodu.
„Spotrebitelia boli o niečo pesimistickejší, pokiaľ ide o budúcu dostupnosť pracovných miest a podmienky na podnikanie, zatiaľ čo optimizmus ohľadom budúcich príjmov mierne poklesol,“ uviedla Stephanie Guichardová, hlavná ekonómka Conference Board. Mnohí účastníci prieskumu označili za hlavný problém pokračujúcu čiastočnú odstávku federálnej vlády, dodala.
Vládne agentúry a programy v USA fungujú od 1. októbra v obmedzenom režime po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedokázali dohodnúť na jej financovaní v nasledujúcich zhruba dvoch mesiacoch.
