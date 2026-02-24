< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA sa vo februári mierne zlepšila
Index spotrebiteľskej dôvery inštitútu Conference Board vzrástol na 91,2 bodu z januárových 89 bodov (revízia z 84,5 bodu). Ekonómovia očakávali 88 bodov.
Autor TASR
Washington 24. februára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa vo februári mierne zlepšila po prudkom januárovom poklese. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.
„Dôvera vo februári mierne vzrástla po januárovom poklese, keďže sa zmiernili pesimistické očakávania spotrebiteľov,“ uviedla hlavná ekonómka Conference Board Dana M. Petersonová. Dodala, že „štyri z piatich zložiek indexu sa zlepšili“, no hlavný ukazovateľ zostáva hlboko pod novembrovým maximom 112,8 bodu.
Index očakávaní stúpol na 72 bodov zo 67,2 bodu v januári, no už 13. mesiac po sebe zostáva pod hranicou 80 bodov, čo môže signalizovať riziko recesie. Index hodnotenia aktuálnej situácie klesol na 120 bodov zo 121,8 bodu.
