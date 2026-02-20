< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA sa zlepšila menej, než sa predpokladalo
Autor TASR
Ann Arbor 20. februára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa vo februári zlepšila oveľa menej, než sa predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity sa vo februári zvýšil len na 56,6 bodu (predbežný odhad: 57,3 bodu) z 56,4 bodu. Analytici očakávali, že údaj zostane nezmenený. Napriek revízii sa index dostal na šesťmesačné maximum.
Index hodnotenia aktuálnych ekonomických podmienok vo februári vzrástol na 56,6 bodu z januárových 55,4 bodu, zatiaľ čo index očakávaní mierne klesol na 56,6 bodu z 57 bodov.
Jednoročné inflačné očakávania sa vo februári výrazne znížili a dostali sa na najnižšiu úroveň od januára 2025, keď padli na 3,4 % z januárových 4 %. Päťročné inflačné očakávania stagnovali na 3,3 %.
