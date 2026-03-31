Nálada spotrebiteľov v USA sa zlepšila napriek zdraženiu energií
Index nálady spotrebiteľov, ktorý inštitút zostavuje, sa zlepšil na 91,8 bodu z februárovej úrovne 91 bodov.
Autor TASR
Washington 31. marca (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Spojených štátoch sa v marci mierne zlepšila napriek prudkému rastu cien energií v dôsledku vojny v Iráne. Ukázal to prieskum inštitútu Conference Board, ktorého výsledky zverejnili v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Index nálady spotrebiteľov, ktorý inštitút zostavuje, sa zlepšil na 91,8 bodu z februárovej úrovne 91 bodov. Rastúce náklady v dôsledku zvýšenia ciel a zdraženia ropy po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe podľa Conference Board celkovo ukazovateľ dôvery neovplyvnili. Posilnil sa však pesimizmus v niektorých oblastiach, napríklad v otázke očakávanej inflácie. Ukazovateľ inflačných očakávaní stúpol na najvyššiu úroveň od augusta minulého roka, keď kulminovali obavy z ciel.
Priemerná cena benzínu v USA v utorok prvýkrát od roku 2022 preskočila hranicu 4 USD (3,48 eura) za galón (3,785 litra), keďže vojna v Iráne vážne narušila dodávateľský reťazec a obmedzila dodávky od hlavných producentov ropy na celom Blízkom východe.
(1 EUR = 1,1484 USD)
