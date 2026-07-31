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Nálada spotrebiteľov v USA sa zlepšila viac, než sa predpokladalo
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity v júli vzrástol na 55,2 bodu (revízia z 54,4 bodu) z júnových 49,5 bodu. Ekonómovia počítali, že index dosiahne len 54 bodov.
Autor TASR
Ann Arbor 31. júla (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v júli zlepšila viac, než sa predpokladalo, a dostala sa na najvyššiu úroveň od februára. TASR o tom informuje na základe správy portálu investinglive.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity v júli vzrástol na 55,2 bodu (revízia z 54,4 bodu) z júnových 49,5 bodu. Ekonómovia počítali, že index dosiahne len 54 bodov.
Nálada sa zlepšila vo všetkých skupinách obyvateľstva, bez ohľadu na výšku príjmu, vek, vzdelanie, majetok či politické preferencie.
Napriek výraznému zlepšeniu index spotrebiteľskej dôvery je stále o 11 % nižší ako pred rokom, čo odráža pretrvávajúce obavy z vysokých cien a dlhodobých dôsledkov niekoľkoročného obdobia zvýšenej inflácie. Index v máji padol na rekordné minimum 44,8 bodu.
Index hodnotenia aktuálnej situácie stúpol na 54,8 bodu (revízia z 54,9 bodu) z júnových 47,7 bodu a index očakávaní na 55,4 bodu (54 bodov) z 50,7 bodu.
Jednoročné inflačné očakávania v júli klesli na 4,2 % zo 4,6 % v júni. Päťročnú inflačné očakávania zostali na úrovni 3,3 %.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity v júli vzrástol na 55,2 bodu (revízia z 54,4 bodu) z júnových 49,5 bodu. Ekonómovia počítali, že index dosiahne len 54 bodov.
Nálada sa zlepšila vo všetkých skupinách obyvateľstva, bez ohľadu na výšku príjmu, vek, vzdelanie, majetok či politické preferencie.
Napriek výraznému zlepšeniu index spotrebiteľskej dôvery je stále o 11 % nižší ako pred rokom, čo odráža pretrvávajúce obavy z vysokých cien a dlhodobých dôsledkov niekoľkoročného obdobia zvýšenej inflácie. Index v máji padol na rekordné minimum 44,8 bodu.
Index hodnotenia aktuálnej situácie stúpol na 54,8 bodu (revízia z 54,9 bodu) z júnových 47,7 bodu a index očakávaní na 55,4 bodu (54 bodov) z 50,7 bodu.
Jednoročné inflačné očakávania v júli klesli na 4,2 % zo 4,6 % v júni. Päťročnú inflačné očakávania zostali na úrovni 3,3 %.