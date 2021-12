Nálada spotrebiteľov v USA v decembri stúpla viac, než sa čakalo

Washington 22. decembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa na konci roka zlepšila výrazne viac, než sa očakávalo. To signalizuje, že najväčšia svetová ekonomika bude expandovať aj na začiatku roka 2022, a to aj napriek zhoršeniu pandemickej situácie a obmedzeniu fiškálnych stimulov.



Index spotrebiteľskej dôvery v decembri stúpol na 115,8 bodu zo smerom nahor revidovaných 111,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci, uviedol inštitút Conference Board. Ekonómovia počítali so zvýšením len na 110,8 bodu zo 109,5 bodu pôvodne uvádzaných pre november.



Dôvodom výrazne pozitívneho vývoja hlavného indexu bolo zlepšenie očakávaní, keď príslušný index vzrástol na 96,9 bodu z 90,2 bodu. Index hodnotenia aktuálnej situácie naopak klesol na 144,1 bodu zo 144,4 bodu.