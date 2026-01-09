< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA v januári vzrástla druhý mesiac po sebe
Jednoročné inflačné očakávania v januári stagnovali na úrovni 4,2 % a 5-ročné inflačné očakávania sa mierne zvýšili na 3,4 % z 3,2 % v decembri.
Autor TASR
Ann Arbor 9. januára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa na začiatku roka zlepšila druhý mesiac po sebe. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a investing.com.
Index spotrebiteľskej dôvery v januári stúpol na 54 bodov z decembrových 52,9 bodu, uviedla Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Index vzrástol druhý mesiac po sebe a dostal sa na najvyššiu úroveň od septembra. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu len na 53,4 bodu.
Podľa spotrebiteľov sa situácia v ekonomike mierne zlepšila. Celková dôvera však zostáva takmer o štvrtinu nižšia než pred rokom.
Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie stúpol na 52,4 bodu, pričom vzrástol prvýkrát za šesť mesiacov. Index očakávaní sa zvýšil tretí mesiac po sebe a dostal sa na 55 bodov.
Jednoročné inflačné očakávania v januári stagnovali na úrovni 4,2 % a 5-ročné inflačné očakávania sa mierne zvýšili na 3,4 % z 3,2 % v decembri.
Index spotrebiteľskej dôvery v januári stúpol na 54 bodov z decembrových 52,9 bodu, uviedla Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Index vzrástol druhý mesiac po sebe a dostal sa na najvyššiu úroveň od septembra. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu len na 53,4 bodu.
Podľa spotrebiteľov sa situácia v ekonomike mierne zlepšila. Celková dôvera však zostáva takmer o štvrtinu nižšia než pred rokom.
Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie stúpol na 52,4 bodu, pričom vzrástol prvýkrát za šesť mesiacov. Index očakávaní sa zvýšil tretí mesiac po sebe a dostal sa na 55 bodov.
Jednoročné inflačné očakávania v januári stagnovali na úrovni 4,2 % a 5-ročné inflačné očakávania sa mierne zvýšili na 3,4 % z 3,2 % v decembri.