< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA v marci klesla viac, ako sa odhadovalo
Autor TASR
Washington 27. marca (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov sa v marci oslabila výraznejšie, ako naznačoval predbežný odhad. Ukázali to konečné výsledky prieskumu Michiganskej univerzity, ktoré zverejnili v piatok. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity klesol na 53,3 bodu z februárových 56,6 bodu. Podľa prvého odhadu bol pokles miernejší, a to na úroveň 55,5 bodu. Marcová hodnota indexu je blízko rekordného minima, na ktorom bola v závere minulého roka. Zhoršenie nálady sa prejavilo vo všetkých vekových skupinách. Oslabila sa pritom dôvera hlavne v rámci domácností so strednými a vyššími príjmami a u spotrebiteľov, ktorí majú majetok aj v akciách. Dôvodom je vplyv rastúcich cien energií a volatilita na finančných trhoch, ktorú zhoršuje vojna v Iráne.
Prieskum ukázal, že sa zhoršil krátkodobý ekonomický výhľad amerických spotrebiteľov aj očakávania vývoja v oblasti osobných financií v najbližších dvanástich mesiacoch. Dlhodobé očakávania sa však oslabili len mierne. To naznačuje, že spotrebitelia nepredpokladajú, že súčasné problémy budú trvalé. Posilnili sa očakávania, že inflácia v priebehu najbližšieho roka stúpne, ale dlhodobé inflačné očakávania mierne klesli.
