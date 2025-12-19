< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov v USA vzrástla menej, než sa predpokladalo
Jednoročné inflačné očakávania sa znížili štvrtý mesiac po sebe na 4,2 % (pôvodne 4,1 %) zo 4,5 % v novembri. Päťročné inflačné očakávania klesli na 3,2 % z 3,4 %.
Autor TASR
Ann Arbor 19. decembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa na konci roka zlepšila menej, než sa predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery v decembri stúpol na 52,9 bodu z 3,5-ročného minima 51 bodov v novembri, uviedla Michiganská univerzita a revidovala predbežný odhad, ktorý počítal s nárastom indexu až na 53,3 bodu. Ekonómovia očakávali revíziu smerom nahor na 53,4 bodu.
Podľa aktualizovaných čísel sa zhoršilo hodnotenie aktuálnej situácie, pričom príslušný index klesol na 50,4 bodu (pôvodne 50,7) z 51,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Index očakávaní sa zvýšil na 54,6 bodu (55) z 51 bodov.
