Nálada spotrebiteľov v USA vzrástla na najvyššiu úroveň

Washington 10. februára (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa tento mesiac zlepšila na najvyššiu úroveň za viac než rok. Spotrebitelia dali najavo optimizmus najmä čo sa týka súčasnej ekonomickej situácie, menej istí si už boli vývojom v ďalšom období. Poukázali na to v piatok zverejnené výsledky prieskumu Michiganskej univerzity. Informoval o tom portál RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, dosiahol vo februári 66,4 bodu oproti januárovej hodnote 64,9 bodu. Je to najvyššia hodnota indexu od januára minulého roka, v ktorom index dosiahol 67,2 bodu.



Nálada spotrebiteľov bola vyššia aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom indexu na 65 bodov.



Spotrebitelia sú optimisti najmä v súvislosti so súčasnou ekonomickou situáciou. Príslušný čiastkový index vzrástol na 72,6 bodu z januárovej hodnoty 68,4 bodu. Naopak, čiastkový index spotrebiteľských očakávaní mierne klesol. Zatiaľ čo na začiatku roka dosiahol 62,7 bodu, vo februári zaznamenal 62,3 bodu.