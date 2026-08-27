Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Ekonomika

Nálada spotrebiteľov vo Fínsku stúpla

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Údaje sú najlepšie za 4,5 roka.

Autor TASR
Helsinki 27. augusta (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov sa v auguste výrazne zlepšila a aj keď naďalej prevažuje pesimizmus nad optimizmom, údaje sú najlepšie za 4,5 roka. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Index spotrebiteľskej dôvery vo Fínsku dosiahol v auguste -3 body oproti hodnote -5,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Mínusová hodnota indexu znamená, že medzi spotrebiteľmi stále prevažuje pesimizmus nad optimizmom, výsledok však predstavuje najvyššiu úroveň spotrebiteľskej dôvery v ekonomiku od februára 2022, v ktorom bol index v pozitívnom teritóriu.

Spotrebitelia veria v zlepšenie stavu ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch a zlepšilo sa aj hodnotenie ich súčasnej finančnej situácie, pričom v tomto bode mierne prevážil optimizmus. Z -2,2 bodu vzrástol príslušný čiastkový index na 0,1 bodu.

Okrem toho sú menej pesimistickí, čo sa týka vyhliadok v oblasti nezamestnanosti. V júli dosiahol príslušný čiastkový index -19,5 bodu, v auguste sa posunul na -14,9 bodu.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním