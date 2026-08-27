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Nálada spotrebiteľov vo Fínsku stúpla
Údaje sú najlepšie za 4,5 roka.
Autor TASR
Helsinki 27. augusta (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov sa v auguste výrazne zlepšila a aj keď naďalej prevažuje pesimizmus nad optimizmom, údaje sú najlepšie za 4,5 roka. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery vo Fínsku dosiahol v auguste -3 body oproti hodnote -5,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Mínusová hodnota indexu znamená, že medzi spotrebiteľmi stále prevažuje pesimizmus nad optimizmom, výsledok však predstavuje najvyššiu úroveň spotrebiteľskej dôvery v ekonomiku od februára 2022, v ktorom bol index v pozitívnom teritóriu.
Spotrebitelia veria v zlepšenie stavu ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch a zlepšilo sa aj hodnotenie ich súčasnej finančnej situácie, pričom v tomto bode mierne prevážil optimizmus. Z -2,2 bodu vzrástol príslušný čiastkový index na 0,1 bodu.
Okrem toho sú menej pesimistickí, čo sa týka vyhliadok v oblasti nezamestnanosti. V júli dosiahol príslušný čiastkový index -19,5 bodu, v auguste sa posunul na -14,9 bodu.
Index spotrebiteľskej dôvery vo Fínsku dosiahol v auguste -3 body oproti hodnote -5,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Mínusová hodnota indexu znamená, že medzi spotrebiteľmi stále prevažuje pesimizmus nad optimizmom, výsledok však predstavuje najvyššiu úroveň spotrebiteľskej dôvery v ekonomiku od februára 2022, v ktorom bol index v pozitívnom teritóriu.
Spotrebitelia veria v zlepšenie stavu ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch a zlepšilo sa aj hodnotenie ich súčasnej finančnej situácie, pričom v tomto bode mierne prevážil optimizmus. Z -2,2 bodu vzrástol príslušný čiastkový index na 0,1 bodu.
Okrem toho sú menej pesimistickí, čo sa týka vyhliadok v oblasti nezamestnanosti. V júli dosiahol príslušný čiastkový index -19,5 bodu, v auguste sa posunul na -14,9 bodu.