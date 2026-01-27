< sekcia Ekonomika
Nálada spotrebiteľov vo Francúzsku sa udržala na úrovni z konca roka
To zároveň znamená, že sa naďalej drží pod dlhodobým priemerom.
Autor TASR
Paríž 27. januára (TASR) - Nálada francúzskych spotrebiteľov sa na začiatku tohto roka nemenila a zotrvala na úrovni z konca roka 2025. To zároveň znamená, že sa naďalej drží pod dlhodobým priemerom. Údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE zverejnil portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery vo Francúzsku dosiahol v januári 90 bodov, rovnakú hodnotu ako v decembri. Údaje sú zároveň v súlade s očakávaniami ekonómov. Okrem toho to však znamená, že dôvera spotrebiteľov v ekonomiku sa stále drží pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index na úrovni 100 bodov.
Za nezmenenou hodnotou kľúčového indexu spotrebiteľskej dôvery je fakt, že väčšina čiastkových ukazovateľov sa nemenila. Na decembrovej úrovni zotrval čiastkový index poukazujúci na celkovú životnú úroveň spotrebiteľov v predchádzajúcom období, ako aj podindex poukazujúci na predchádzajúcu finančnú situáciu domácností. Nemenil sa ani čiastkový index, ktorý poukazuje na očakávania spotrebiteľov, čo sa týka nezamestnanosti.
