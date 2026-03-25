Nálada švajčiarskych investorov klesla na najnižšiu úroveň
Oslabenie ukazovateľa dôvery naznačuje rastúcu opatrnosť, keďže v najbližších šiestich mesiacoch sa očakáva zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne aj v Spojených štátoch.
Autor TASR
Bern 25. marca (TASR) - Dôvera investorov vo Švajčiarsku sa v marci zhoršila. Index nálady banky UBS a inštitútu CFA klesol na úroveň -35 bodov z februárovej hodnoty 9,8 bodu. Oslabil sa tak na najnižšiu úroveň od septembra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oslabenie ukazovateľa dôvery naznačuje rastúcu opatrnosť, keďže v najbližších šiestich mesiacoch sa očakáva zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne aj v Spojených štátoch. Výrazne tiež klesol optimizmus, pokiaľ ide o vyhliadky akciového trhu. Inflačné očakávania vzrástli čiastočne v dôsledku eskalácie napätia na Blízkom východe a súvisiaceho prudkého rastu cien ropy.
Hodnotenie súčasných podmienok vo Švajčiarsku sa však zlepšilo. Index, ktorý ho odzrkadľuje, sa posilnil na úroveň 2,5 bodu z februárovej hodnoty -2,5 bodu.
Oslabenie ukazovateľa dôvery naznačuje rastúcu opatrnosť, keďže v najbližších šiestich mesiacoch sa očakáva zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne aj v Spojených štátoch. Výrazne tiež klesol optimizmus, pokiaľ ide o vyhliadky akciového trhu. Inflačné očakávania vzrástli čiastočne v dôsledku eskalácie napätia na Blízkom východe a súvisiaceho prudkého rastu cien ropy.
Hodnotenie súčasných podmienok vo Švajčiarsku sa však zlepšilo. Index, ktorý ho odzrkadľuje, sa posilnil na úroveň 2,5 bodu z februárovej hodnoty -2,5 bodu.