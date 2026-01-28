< sekcia Ekonomika
Nálada švajčiarskych investorov pre napätie medzi USA a Európou klesla
Predpokladá sa, že motorom poklesu bola eskalácia napätia medzi Európskou úniou a USA pre snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa získať kontrolu nad Grónskom.
Autor TASR
Bern 28. januára (TASR) - Nálada švajčiarskych investorov sa v januári prudko zhoršila. Index dôvery, ktorý v stredu zverejnil inštitút CBA, v porovnaní s decembrom klesol o 10,9 bodu na úroveň -4,7 bodu. Dostal sa tak najnižšie od októbra. Ukazovateľ hodnotenia terajších podmienok sa oslabil na nulu z decembrovej hodnoty 16,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predpokladá sa, že motorom poklesu bola eskalácia napätia medzi Európskou úniou a USA pre snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa získať kontrolu nad Grónskom. Tento spor viedol k obavám z vyšších amerických ciel voči niektorých európskym krajinám.
Švajčiarski finanční analytici v priemere očakávajú, že hrubý domáci produkt krajiny sa v tomto roku zväčší o 1,1 % a v budúcom roku sa tempo rastu ekonomiky mierne zrýchli na 1,3 %. Nepredpokladajú pritom, že švajčiarska centrálna banka zmení svoju menovú politiku. Viac ako 70 % analytikov očakáva, že hlavná úroková sadzba vo Švajčiarsku zostane v najbližších dvanástich mesiacoch na nulovej úrovni.
Predpokladá sa, že motorom poklesu bola eskalácia napätia medzi Európskou úniou a USA pre snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa získať kontrolu nad Grónskom. Tento spor viedol k obavám z vyšších amerických ciel voči niektorých európskym krajinám.
Švajčiarski finanční analytici v priemere očakávajú, že hrubý domáci produkt krajiny sa v tomto roku zväčší o 1,1 % a v budúcom roku sa tempo rastu ekonomiky mierne zrýchli na 1,3 %. Nepredpokladajú pritom, že švajčiarska centrálna banka zmení svoju menovú politiku. Viac ako 70 % analytikov očakáva, že hlavná úroková sadzba vo Švajčiarsku zostane v najbližších dvanástich mesiacoch na nulovej úrovni.