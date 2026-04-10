Nálada švajčiarskych spotrebiteľov v marci klesla
Prepadla sa tak najnižšie od decembra 2023.
Autor TASR
Bern 10. apríla (TASR) - Dôvera spotrebiteľov vo Švajčiarsku sa v marci prudko zhoršila. Index spotrebiteľskej nálady klesol na -43 bodov z úrovne -30 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Prepadol sa tak najnižšie od decembra 2023. Uviedol to v piatok švajčiarsky Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). Pokles bol výraznejší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí prognózovali, že index sa oslabí na -32 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zhoršenie nálady švajčiarskych spotrebiteľov nastalo v čase, keď vojna USA a Izraela proti Iránu spôsobila prudké zdraženie ropy, čo zaťažilo domácnosti. Klesli všetky hlavné zložky indexu dôvery. Ukazovateľ vnímania doterajšej hospodárskej situácie sa oslabil na -62 bodov z februárových -52 bodov. Indikátor odzrkadľujúci výhľad hospodárstva klesol na -68 bodov z úrovne -31 bodov, na ktorej bol vo februári. Spotrebitelia predpokladajú aj zhoršenie finančnej situácie a ukazovateľ, ktorý to mapuje, si pohoršil na -32 bodov z -26 bodov v predošlom mesiaci.
Švajčiarski spotrebitelia rátajú s tým, že v najbližších dvanástich mesiacoch sa výrazne zvýšia ceny. Index inflačných očakávaní v marci stúpol na 121,4 bodu z hodnoty 98,3 bodu. Zároveň sa posilnil ukazovateľ očakávanej nezamestnanosti, a to na 69 bodov z februárových 64 bodov.
