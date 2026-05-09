Nálada švajčiarskych spotrebiteľov vzrástla, ostáva však blízko minima
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v apríli -40 bodov, čo oproti marcu predstavuje zlepšenie o tri body.
Autor TASR
Bern 9. mája (TASR) - Nálada švajčiarskych spotrebiteľov sa po marcovom prepade minulý mesiac zlepšila, naďalej však zostáva blízko vyše dvojročného minima. Poukázali na to najnovšie údaje švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO), ktoré priniesol portál tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v apríli -40 bodov, čo oproti marcu predstavuje zlepšenie o tri body. Napriek zlepšeniu v obyvateľstve naďalej pretrváva pesimizmus, navyše, marcová hodnota -43 bodov predstavovala najnižšiu dôveru spotrebiteľov v ekonomiku od decembra 2023.
Na druhej strane, údaje SECO boli omnoho lepšie, než predpokladali analytici. Tí počítali s ďalším poklesom spotrebiteľskej dôvery a indexom na úrovni -46 bodov.
Náladu podporili najmä pozitívnejšie očakávania vývoja ekonomiky v nasledujúcom období. Čiastkový index vzrástol na -58 bodov z -68 bodov v marci. Spotrebitelia okrem toho pozitívnejšie hodnotili ich predchádzajúcu finančnú situáciu.
