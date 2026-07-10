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Nálada švajčiarskych spotrebiteľov v júni klesla
Index spotrebiteľskej nálady klesol na -36 bodov z úrovne -33 bodov.
Autor TASR
Bern 10. júla (TASR) - Dôvera spotrebiteľov vo Švajčiarsku sa v júni zhoršila. Index spotrebiteľskej nálady klesol na -36 bodov z úrovne -33 bodov, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Uviedol to v piatok švajčiarsky Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). Oslabenie indexu bolo výraznejšie v porovnaní s očakávaním trhu, že sa zníži len na -35 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zhoršili sa všetky hlavné ukazovatele nálady spotrebiteľov. Indikátor istoty v oblasti zamestnania sa zhoršil na -62,8 bodu z -42,7 bodu, na ktorej bol v júni 2025. Spotrebitelia predpokladajú aj zhoršenie finančnej situácie a ukazovateľ, ktorý to mapuje, si pohoršil na -31,8 bodu z úrovne -27,4 bodu. Indikátor odzrkadľujúci výhľad hospodárstva sa oslabil na -39,6 bodu z -38 bodov.
Ukazovateľ toho, ako švajčiarski spotrebitelia vnímajú doterajšiu hospodársku situáciu, sa v júni oslabil na -43,4 bodu z -36,4 bodu a indikátor ochoty robiť veľké nákupy klesol na -28,4 bodu z úrovne -27 bodov.
Zhoršili sa všetky hlavné ukazovatele nálady spotrebiteľov. Indikátor istoty v oblasti zamestnania sa zhoršil na -62,8 bodu z -42,7 bodu, na ktorej bol v júni 2025. Spotrebitelia predpokladajú aj zhoršenie finančnej situácie a ukazovateľ, ktorý to mapuje, si pohoršil na -31,8 bodu z úrovne -27,4 bodu. Indikátor odzrkadľujúci výhľad hospodárstva sa oslabil na -39,6 bodu z -38 bodov.
Ukazovateľ toho, ako švajčiarski spotrebitelia vnímajú doterajšiu hospodársku situáciu, sa v júni oslabil na -43,4 bodu z -36,4 bodu a indikátor ochoty robiť veľké nákupy klesol na -28,4 bodu z úrovne -27 bodov.