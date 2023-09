Nálada talianskych spotrebiteľov aj podnikateľov v septembri klesla

Rím 28. septembra (TASR) - Nálada talianskych spotrebiteľov aj podnikateľov tento mesiac klesla, pričom v prípade podnikateľov dosiahla najnižšiu úroveň za takmer rok. Uviedol to vo štvrtok taliansky štatistický úrad (ISTAT), ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Index spotrebiteľskej dôvery v Taliansku dosiahol v septembri 105,4 bodu oproti 106,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to pokles tretí mesiac po sebe a najnižšiu úroveň od mája.



Výsledky sú zároveň mierne horšie, než sa očakávalo. Ekonómovia počítali s poklesom indexu na 105,5 bodu. Klesol čiastkový index ekonomickej klímy a spotrebitelia sú pesimistickejší aj čo sa týka ďalšieho vývoja ekonomiky.



Pokles zaznamenala aj nálada medzi podnikateľmi. Index podnikateľskej dôvery, ktorý zahrnuje výrobný sektor, maloobchod, stavebníctvo a služby, dosiahol v septembri 104,9 bodu oproti augustovej hodnote 106,7 bodu. Septembrová hodnota indexu je najnižšia od októbra minulého roka.



Najhoršie sa vyvíjala situácia vo výrobnom sektore, kde index klesol na 96,4 bodu z augustovej úrovne 97,7 bodu. To je najnižšia hodnota príslušného indexu od novembra 2020. Pokles nálady zaznamenali podnikatelia aj v ďalších sektoroch s výnimkou stavebníctva, dodal ISTAT.