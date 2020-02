Nálada spotrebiteľov klesla, podnikatelia sú optimistickejší

Rím 27. februára (TASR) - Nálada talianskych spotrebiteľov tento mesiac klesla, naopak, v prípade podnikateľov sa mierne zlepšila. Uviedol to vo štvrtok taliansky štatistický úrad.



Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo februári 111,4 bodu oproti 111,8 bodu v prvom mesiaci roka. Na porovnanie, v decembri index dosiahol 110,8 bodu.



V porovnaní so spotrebiteľmi index podnikateľskej dôvery mierne vzrástol. Vo februári dosiahol 99,8 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval 99,2 bodu.



Nálada sa zlepšila najmä vo výrobnom sektore, keď príslušný index dosiahol 100,6 bodu, zatiaľ čo v januári to bolo presne 100 bodov. Vzrástol aj index dôvery v oblasti maloobchodu, a to zo 106,6 na 107,6 bodu.



Naopak, v stavebníctve sa nálada zhoršila, keď príslušný index klesol zo 142,7 na 142,3 bodu. V prípade sektora služieb sa nálada nemenila a index zotrval na januárovej úrovni 99,4 bodu.